Başakşehir tur için büyük avantaj yakaladı!
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Breidablik'i 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj elde etti.
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Breidablik'e konuk oldu. Kopavogsvöllur'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 3-1'lik skorla kazandı.
Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikada Danijel Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi Breidablik'in golü ise 63. dakikada Viktor Karl Einarsson'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
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