Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Başakşehir, A Grubu'nda İtalya'dan Fiorentina, İskoç ekip Hearts ve Letonya'dan RFS ile eşleşti.
Sivasspor ise G Grubu'nda Çekya'dan Slavia Prag, Rumen ekip Cluj ve Kosova'dan Ballkani ile eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:
A
BAŞAKŞEHİR
Fiorentina
Hearts
RFS Riga
B
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg
C
Villarreal
Be'er Sheva
Austria Wien
Lech Poznan
D
Partizan
Köln
Nice
Slovacko
E
AZ
Apollon
Vaduz
Dnipro
F
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djurgardens
G
Slavia Prag
Cluj
SİVASSPOR
Ballkani
H
Basel
Slovan Bratislava
Zalgiris
Pyunik
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