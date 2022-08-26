Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:04

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

Başakşehir, A Grubu'nda İtalya'dan Fiorentina, İskoç ekip Hearts ve Letonya'dan RFS ile eşleşti.

Sivasspor ise G Grubu'nda Çekya'dan Slavia Prag, Rumen ekip Cluj ve Kosova'dan Ballkani ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

A

BAŞAKŞEHİR

Fiorentina

Hearts

RFS Riga

B

West Ham United

FCSB

Anderlecht

Silkeborg

C

Villarreal

Be'er Sheva

Austria Wien

Lech Poznan

D

Partizan

Köln

Nice

Slovacko

E

AZ

Apollon

Vaduz

Dnipro

F

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djurgardens

G

Slavia Prag

Cluj

SİVASSPOR

Ballkani

H

Basel

Slovan Bratislava

Zalgiris

Pyunik