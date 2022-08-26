Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kimseden korkmuyoruz'
"Milli maç havasında bir maç oldu bizim adımıza. Gelen bütün taraftarlara teşekkür etmemiz lazım. Ülke puanına katkı vermek önemli. 3 maçı kazandık. Direkt gruplara kalmak için maç kaybetme lüksümüz yoktu. Sivasspor, Fenerbahçe, Trabzonspor biraz daha bu anlamda şanslı takımlardı. Sezonu bizim üstümüzde bitirmişlerdi. Ben mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık sezona hem ligde hem gruplarda."
"Avrupa'da gruplara kaldık. Güçlü rakiplerle oynadık. Breidablik, Netanya da ismen Antwerp kadar bildiği takımlar olmasa da zorlu maçlardı. Taktik ve stratejik anlamda özel hazırlıklar yapmamız gerekti. Her maça ayrı ayrı bakacağız. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Geniş bir kadromuz var. Benim de işimi kolaylaştıracak."
"Hiç kimseden çekinmiyoruz. Her maçı ayrı ayrı senaryolaştıran ve takımımıza o şekilde çalıştıran bir ekibiz. Ben de bu ekibin bir parçasıyım. En üst profil ben olsam da tüm ekip çok çalışıyor. Her gittiğimiz yere 4 analizci ile gidiyoruz. Hem rakipleri analiz ediyoruz, hem de kendi antrenmanlarımızı analiz ediyoruz. Her takıma ayrı ayrı çalışıyoruz. Gücümüzü zorlayacağız. Nereye kadar gidebilirsek..."
"Çok iyi bir ivme yakaladık. Tam yüzde olarak net bir rakam vermem doğru da olmaz. Maç içinde kırılmalar oluyor. Bazı anlar oluyor. Onları doğru oynadığımızda Avrupa'da hiçbir rakibe kolay yenilmeyiz. Oyuncuların geçmişten gelen alışkanlıkları da var. Avrupa'da maçların yüzde 60-70'inde doğru oynadık, karşılığını aldık. Topa sahip olma çok kolay dile geliyor ama ön hazırlığı var. Oyunculara inandırmak, onlara özgüven vermek, hata yapmaktan korkmadan oynamalarını istemek kolay değil. Teknik adamlık hiç kolay değil. Ben de genç bir teknik adam olarak elimden geldiğince oyunculara aktarım işini iyi yapmaya çalışıyorum. İyi oldu, iyi gitti, sonu da iyi bitsin."
"Berkay Özcan çok özel bir oyuncu. Çok parlayan ve farklı olduğunu gösteren biriydi. Karar vericilere saygı duymakla birlikte A Milli Takım'da olması gereken oyunculardan biri. Çok özellikleri var. Sonuca da etki etmeye başladı. Üzerine koya koya devam ediyor. Sezon içinde minimum 8-10 gole ulaşması gerekiyor. Buradan çok daha iyi takımlara gitmesini arzu ediyorum. Çok önemli bir oyuncu."
"Mesut Özil'den en üst seviyede verim almak istiyoruz. Çok özel oyuncu. Yakınen tanıdığım, sürecin istediği gibi gitmemesinden ötürü finali de iyi yapmasını istediğim bir kardeşim. Ona en iyi zamanda en iyi süreleri vermeye gayret edeceğiz. Burada 22-23 tane eşdeğer oyuncumuz var. Herkes çok çalışıyor, çok istekli. İşimiz kolay değil. Hakkaniyetli olmak gerekiyor. Mutluyuz. O yarışmacı kimliği olan, birleşen bir oyuncu grubu var. İyi çocuklar, temiz insanlar. Allah'a çok şükür her şey iyi gidiyor."
"Şampiyonluklar hayal değil. Şampiyonluklar gerçek. Türkiye'de futbolculuk dönemde de böyleydi. Başakşehir'deki ikinci sezonumda bu kulübün şampiyon olabileceğini dillendirmeye başlamıştım hocalarla beraber. İçinde bulunduğumuz kadar 3 sezon üst üste ikinci oldu ama biz gittiğimiz sene şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon olmuş takımsa bunu başarmak adına gerçekçi bir planla mücadele edecektir. Gelecekle alakalı kesin cümleler kurmadım hayatımda. Beklentim sadece doğru oyun, inandığımız oyuna motive etmek oyuncularımızı. Karşılığının geleceğini düşünüyorum."
"Geçen seneden farklı olur. Geçen sene Trabzonspor tek başına gitti. Bu sene Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da sürece dahil olacağını düşünüyorum. Bizim de işin içinde olacağımıza inanıyorum. Bunlar gerçek. Büyük takımlar, camia, taraftar, medya düşünüldüğünde onlar diğer takımlardan bir adım önde. Ancak, biz de bir adım geride durmayacağız. Mücadelemizi göstereceğiz."
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