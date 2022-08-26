Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kimseden korkmuyoruz'

"Çok iyi bir ivme yakaladık. Tam yüzde olarak net bir rakam vermem doğru da olmaz. Maç içinde kırılmalar oluyor. Bazı anlar oluyor. Onları doğru oynadığımızda Avrupa'da hiçbir rakibe kolay yenilmeyiz. Oyuncuların geçmişten gelen alışkanlıkları da var. Avrupa'da maçların yüzde 60-70'inde doğru oynadık, karşılığını aldık. Topa sahip olma çok kolay dile geliyor ama ön hazırlığı var. Oyunculara inandırmak, onlara özgüven vermek, hata yapmaktan korkmadan oynamalarını istemek kolay değil. Teknik adamlık hiç kolay değil. Ben de genç bir teknik adam olarak elimden geldiğince oyunculara aktarım işini iyi yapmaya çalışıyorum. İyi oldu, iyi gitti, sonu da iyi bitsin."