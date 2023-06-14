Başakşehir veda etti: Adnan Januzaj
Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir ile 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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