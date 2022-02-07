Başakşehir'de Miguel Vieira ile yollar ayrıldı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:32

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teşekkürler Miguel Vieira. Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.

Teşekkürler Miguel Vieira |



Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ETbIaO5aiV — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 7, 2022

Başakşehir’in 2019 yılında transfer ettiği Portekizli savunma oyuncusu, Şubat 2020’de Wolfsberger’e kiralandı. Ekim 2020’de Waasl Beveren’e kiralık olarak giden Vieira, bu sezon başında takıma geri dönmüştü ancak hiçbir maçta forma giymedi. Vieira, Başakşehir formasıyla 2019-20 sezonunda sadee 6 maçta yer aldı.