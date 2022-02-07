Başakşehir'de Miguel Vieira ile yollar ayrıldı
2019 yılında Başakşehir'e transfer olan ancak sadece 6 maça çıkan Portekizli stoper Miguel Vieira'nın sözleşmesi feshedildi.
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Teşekkürler Miguel Vieira. Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.
Teşekkürler Miguel Vieira |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 7, 2022
Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ETbIaO5aiV
Başakşehir’in 2019 yılında transfer ettiği Portekizli savunma oyuncusu, Şubat 2020’de Wolfsberger’e kiralandı. Ekim 2020’de Waasl Beveren’e kiralık olarak giden Vieira, bu sezon başında takıma geri dönmüştü ancak hiçbir maçta forma giymedi. Vieira, Başakşehir formasıyla 2019-20 sezonunda sadee 6 maçta yer aldı.
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