Osman Korkmazel, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

06 Şubat 2022 Pazar, 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle biterken her iki taraf da birer puana razı oldu.

Spor yazarımız Osman Korkmazel karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Beşiktaş kendi evinde Önder Karaveli döneminde (3 maç 3 galibiyet) puan kaybetmiyor. Ama lig sıralaması da, Siyah- Beyazlı camiayı hiç de memnun etmiyor. Bu akşam Vodafone Park’da rakibi Antalyaspor; havada iyi tribünlerin ful çekeceğinden eminim. Alacağı 3 puan Kartal’ı 39 puanla zirvenin içine sokar... Antalyaspor’da tam tersi düşme potasında; yenilgi onları bir hayli sıkıntıya sokar. Nuri Şahin 9’uncu haftada göreve geldiğinde takımı ateşlese de sonrasında dalgalı bir grafik çizerken; özellikle de son 7 maçta galibiyet yüzü görmedi ve sadece 3 puan alabildi. Ve şu anda da düşme hattında. Başkan Aziz Çetin, ara transfer de çok kaliteli 4 oyuncu aldıklarını vurgulasa da; iş sahada biter sevgili başkan! Biraz sonra göreceğiz, Nuri Şahin görev verirse tabii ki. Yeni transferlerden 3’ünü 11’ koymuştu Nuri Şahin. Üst düzey oyuncu L.Adriano’yu pür dikkat izleyeceğim. Önder hoca ise as oyuncuları tam düzelmedikleri için kulübede tutup, sanırım ihtiyaç anında sahaya sürecek. Tribünler çok coşkuluydu, inanılmaz uğultuyu arkasına alan Siyah Beyazlılar; gol bölgesine hızlı akıyor. Önde baskı devam ederken dk. 9’da Batshuayi ve ardından Montero’nun kafa vuruşu golü getirmedi. Sonrasında tribünler sustu ve Antalyaspor’un gol arama çalışmalarını görmeye başladık. Yeni transfer Fernando’nun müthiş şutunu Ersin uçarak kurtardı. Bu ani çıkışlarda gol imkanı vermeyen yine Ersin’di. Ne zaman ki tribünler verdi coşkuyu, Beşiktaş hemen gol sahasında gözüktü de ağları sarsan yoktu...

İkinci yarı başlarken saha içine baktık, hocalar değişime gitmemişti. Antalyaspor çekinmeden Beşiktaş’ın üstüne gidiyor. Dk. 48 Ndao’nun sert vuruşunu Ersin mükemmel çıkardı. Daha baskın oynuyorlar; özellikle orta merkez hakimiyeti onlarda. Tribünler de durağanlaştı; e artık Önder Karaveli devreye girmeli, neyse ki Necip’i orta merkeze alıp dengeyi sağladı. Çok geçmeden de Larin ve R.Ghezzal’ı sahaya sürdü. Ardından Nuri hoca da değişime gidip gol bölgesine, Gökdeniz ve E.Ghacha’yı aldı. Önder Karaveli’den bir hamle daha Oğuzhan-Josef sahada. 73’den sonra oyun kim atarsa maçı kazanır moduna geçti. Dk.75 Batshuayi’nın şık pası ah Oğuzhan nasıl kaçırırsın. Beşiktaş yine saldırıyor, bir fırsat daha harcanıyor. Oy oy neler kaçıyor neler. Güvenç girdi bir golde o kaçırdı, bitmedi bu kez de Pjanic golü atamadı, bir de kırmızı kart görmez mi! E, bu kadar gol kaçırırsan 3 puan gelmez ve neticesinde de zirveye tutunamazsın..."