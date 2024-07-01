Başakşehir'den orta sahaya Portekizli takviye!
Süper Lig ekibi Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'yu renklerine bağladığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
34 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya 'ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Djalo, geçen sezon Portekiz'de 2. lig temsilcisi Paços Ferreira'da 34 maçta forma giyerken 7 gol, 3 asist kaydetti.
Spor Haberleri
- Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti
- Başakşehir'den orta sahaya Portekizli takviye!
- Red Bull Cliff Diving'in İtalya etabı sona erdi!
- Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk dev anlaşma!
- Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu!
- Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!
- Mehmet Büyükekşi'den Avusturya maçı açıklaması!
- Fenerbahçeli yıldıza Ada'dan 3 talip!
- İtalyan oyuncu Fenerbahçe'ye dönüş nedenini açıkladı!
- Real Madridli yıldızdan Arda Güler'e büyük övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hacda protokol bekleyen general
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!