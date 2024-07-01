EURO 2024'te günün maçları: 1 Temmuz'da hangi maçlar var?

Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:08

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:08

EURO 2024 son 16 turu maçları üçüncü gün heyecanıyla devam ediyor.

TSİ 19.00'da Fransa-Belçika ile karşılaşırken, 22.00'de Portekiz-Slovenya son 8 için mücadele edecek.

FRANSA - BELÇİKA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

GRUP PERFORMANSLARI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

ARALARINDA 76. RANDEVU

Fransa ile Belçika, 76. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

PORTEKİZ - SLOVENYA

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaşacak.

Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

SLOVENYA'DA JANZA CEZALI

Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.

Turnuvada grup aşamasında iki sarı kart gören Janza, son 16 tur mücadelesini tribünden izleyecek. Janza'nın yokluğunda geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren Jure Balkovec'in oynaması bekleniyor.

Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GRUP MÜCADELELERİ

Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

SLOVENYA, İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK

Slovenya, Avrupa şampiyonalarındaki henüz galibiyetle tanışamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

Orta Avrupa ülkesi, EURO 2024'te C Grubu'nu 3 beraberlikle tamamladı.

1 KEZ KARŞILAŞTILAR

Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı.

İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Takımların müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko