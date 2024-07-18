Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir'in, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi La Florita oldu.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 23:44
Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi San Marino ekibi La Fiorita oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bugün oynanan rövanşta ise La Fiorita, normal süresini ve uzatma bölümlerini 1-0 önde kapattığı maçın sonunda penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.


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