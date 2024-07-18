Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Başakşehir'in, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi La Florita oldu.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi San Marino ekibi La Fiorita oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bugün oynanan rövanşta ise La Fiorita, normal süresini ve uzatma bölümlerini 1-0 önde kapattığı maçın sonunda penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.
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