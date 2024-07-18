Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst'tan Galatasaray açıklaması!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 19:11

Güncelleme: 18.07.2024 - 19:11

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takıma yeni katılan oyunculardan memnun olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelen herkesten memnunum. Takıma tecrübeli oyuncular kattık. Gabriel Paulista tecrübeli bir savunmacı. Rafa Silva istatiksel olarak goller ve asistlere bakarsak bir hücumcuda olması gereken sayılara ulaşmış bir oyuncu. Geçen sezon çok gol yiyen ve az gol atan bir takımımız vardı. Bu sene bunun tam tersini yapmaya çalışacağız. Ciro Immobile, Serie A'da ve uluslararası alanda goller atmış bir oyuncu. İkisinin gol katkısından eminim. Gelecek haftalarda ne kadar hazır olduğumuza bakacağız. Transferin sonunda gelenler, gidenler olacaktır. Kadrodaki sayıyı kurallar gereği azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

'SİSTEM ÜSTÜDE ÇALIŞIYORUZ'

Oynatmak istediği oyunla ilgili bir soruyu tecrübeli teknik adam, "Sistemimiz halen gelişme aşamasında. Yeni bir sistem üstünde çalışıyoruz. Kendim de sistem içinde büyüdüm. Bu konu futbolculara bağlı olacaktır. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, elimizde mevcut oyuncular var. Onların kalitesine göre bu sistem değişiklik gösterecektir. Shakhtar Donetsk maçında iki 6'lı, bir 10'lu oynadık. Daha önce 5 hazırlık maçı oynamış, Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takım. Ona göre değişiklik yapmak istedik. Ciro Immobile bu hafta sonu oynayacağımız maçta süre alacaktır. Semih'i de 30 dakika oynatmayı planlıyoruz." diye cevapladı.

'DAHA AZ GOL YEMEK İSTİYORUZ'

Çok gol atan, az gol yiyen bir takım kurmayı planladıklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü, "Geçen sezondan bu konuyla ilgili çok fazla veri görme fırsatım oldu. Bunlar da geçen sezonun bizim için ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Gol beklentisi, gol yeme beklentilerine bakınca nasıl sıkıntı yaşandığını görebiliyorsunuz. Avrupa'ya giden en kısa yol olarak sezon sonuna doğru odak kupaya kaymış. Hedefimiz daha fazla gol atmak olacak. Daha iyi savunma yapıp, daha az gol yemek hedefimiz. Rafa Silva ve Immobile bu yüzden geldiler. Kariyerleri boyunca gol katkısı vermiş oyuncular. Paulista da savunmada bize yardımcı olacak bir isim."

'BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA'

Türkiye'ye yeni bir meydan okuma için geldiğini söyleyen Giovanni van Bronckhorst, şunları kaydetti, "Hem hoca olarak hem futbolcu olarak birçok ülkede oynadım. Burası yeni bir futbol ülkesi ve benim için yeni bir meydan okuma. Türkiye'ye gelme sebebim de bu meydan okumayı yaşamaktı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Takımı hazırlamaya çalışıyorum. Hoca olarak kontrol edebileceğim konularla ilgilenmek isterim. Hakemin penaltı vermesi, vermemesi, golü iptal etmesi benim elimde değil. Elimde olan doğru oyuncu tercihi ve doğru oyun. Sorumluluğum ve hazırlanmamız gereken taraf burası. İyi oynadığımızda gol atınca penaltıya ihtiyacımız olmayacaktır."

'YABANCI SAYIMIZ FAZLA'

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak istediklerini kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Yabancı sayımız çok fazla. Kural gereği bunu düşürmemiz gerekiyor. Bu konu ideal bir durum değil. Sayıyı düşürmek. Bir oyuncu alacağınız zaman daha farklıdır. Giderken oyuncuyu göndermek almaya göre daha zordur. Bu sayıyı azaltmamız gerekiyor. Her oyuncu oynamak ve sahada olmak ister. Kulüp ve futbolcular için en iyi çözümü bulmaya, kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Rafa Silva'nın hücumda çok farklı pozisyonlarda kullanabileceğini kaydeden Beşiktaşlı teknik adam, "Rafa Silva, Benfica'da çok değişik mevkilerde oynadı. Solda, sağda, 10 numarada ve hatta santraforda kullanıldı. Kendisi için mevki sorun olmayacaktır. Çok fazla mevkide oynayan hücumcularımız var. Bu sistem değişikliği ve rotasyonlar rakip için savunması zor durumlar oluşturacaktır. Santraforun arkasındaki oyuncularımız güçlü oyuncular. Kimi hızlı, kiminin adam eksiltme özelliği var. Rafa Silva'yı tek bir mevkide oynatmaktan ziyade oynayabileceği en tehlikeli yerde oynatmayı düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

'GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İlk olarak takımın öz güven kazanması gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı ,"Ocak ayında gelme ihtimalim vardı, olmadı. Geçen sene 6 hoca değişikliği olmuş. Bu oyuncular için de zordur. Zirveden 46 puan geride kalınmış. Herkes kupayı kazanmada büyük katkı sağlamış ve sezon iyi bitirilmiş. Kupayla sezonu bitirmek çok kıymetli. Hedeflerimize ulaşmamız için öz güvenimizi kazanmamız lazım. Bu çok gerekli. Güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz. Daha da gelişeceğiz." dedi.

'FİNALLERİ ÇOK OYNADIM'

Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına da değinen deneyimli antrenör, "Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak, dolu tribünler önünde oynamak güzel olacaktır İki rakip 90 dakika sonunda bir kupaya ulaşmaya çalışacak. Bundan keyif almalıyız. Bu tarz finalleri çok oynadım. Birçok oyuncu bu fırsatı bulamaz. Hepimiz için güzel bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

'PARLAK BİR GELECEĞİ VAR'

Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncularla ilgili yaptığı değerlendirmede de "Gençler bana çok enerji veriyor. Bu oyunculara şans vermek keyifli. Semih milli bir oyuncu, daha da güçlenecek. Mustafa Hekimoğlu süre almaya başladı. Çok olgun bir oyuncu, fiziksel olarak çok güçlü, parlak bir geleceği var. O da gittikçe güçlenecek. İkisini de parlak bir gelecek bekliyor." şeklinde konuştu.