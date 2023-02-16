Başantrenör Ekrem Memnun'dan şampiyonluk topu bağışı
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray Spor Kulübü'nün depremzedelere yardım amacıyla düzenlediği açık artırmaya şampiyonluk topunu bağışladı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray'ın başında Kadınlar EuroLeague şampiyonluğu yaşadığı maçın topunu depremzedeler için bağışladı.
ŞAMPİYONLUK TOPUNU BAĞIŞLADI
Galatasaray Kulübü'nün Dev Müzayede ile iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.
Ekrem Memnun da 13 Nisan 2014'te Fenerbahçe ile karşılaştıkları ve EuroLeague Kadınlar şampiyonluğunu kazandıkları maçın topunu açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe teslim etti.
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