Morutan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Rumen oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Becali, 'Galatasaray ile ilgili yeni bir gelişme yok' dedi.
Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Rumen oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Rumen basınına konuşan Becali yaptığı açıklamada, "Morutan şimdilik olabildiğince iyi oynamalı, odaklanması gereken tek şey bu. Onunla konuştum, hep de konuşuyorum. Morali gayet yerinde, Pisa'da iyi de oynuyor." dedi.
Henüz yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyen Becali, "Pisa ile Galatasaray arasında henüz yeni bir gelişme yok. Durumuna haziran ve ya temmuz ayında karar verilecek." ifadelerini kullandı.
Morutan, sezon başında 5,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya 2. Lig elibi Pisa'ya kiralanmıştı.
Genç oyuncu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 23 maçta 5 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.
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