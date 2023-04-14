Basel - Nice düellosu nefesleri kesti

İsviçre ekibi Basel, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Fransız Nice ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:56
Basel - Nice düellosu nefesleri kesti
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Basel ile Nice karşı karşıya geldi. Saint Jakob-Park'taki maç 2-2 sona erdi.

Basel, Zeki Amdouni'nin 26. dakikada attığı penaltıdan golle 1-0 öne geçti. Nice, bu gole 38. dakikada Teremas Igoboras Moffi ile karşılık verdi. Moffi, 7 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Nice'in soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitmesini sağladı.

Zeki Amdouni (sağda)

AMDOUNI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda rakip kaleye beraberlik için yüklenen Basel, bir kez daha Amdouni ile golü buldu. Amdouni, 71. dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Nice'te Başakşehir'den transfer edilen Youssouf Ndayishimiye, 90 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da Fransa'da Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.


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