UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:37

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:37

Bayern Münih ligde tekrar liderliğe yükselirken Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna tam gaz devam ediyor. Devler Ligi'nde çıktığı bütün maçları kazanan Bayern son 16 turunda Manchester City'e konuk olacak.



Yoluna Thomas Tuchel ile devam eden Bayern Münih son 16 turunda PSG'yi elerken, Manchester City de başka bir Alman ekibi Leipzig'i toplamda 8-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.



11. kez karşılaşacak iki takım arasındaki maçlarda Bayern beş kez gülen taraf olurken beş kez de Manchester City kazandı.



Manchester City'de Foden sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Bayern'de ise Choupo-Moting, Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez dev maçta olmayacak isimler.



Manchester Şehir Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bayern maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

BENFICA - INTER

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Benfica ile Avrupa'ya damga vuran İtalyan takımları arasında yer alan Milano temsilcisi Inter karşı karşıya gelecek.



Tarihte iki takım arasındaki dördüncü karşılaşma olacak maçta daha önce Inter iki kez galip gelirken bir kez ekipler yenişemedi, Benfica'nın galibiyeti bulunmuyor.



Benfica, gruplardan PSG, Juventus ve M. Haifa'nın önünde lider çıkarken son 16 turunda da Club Brugge'u toplam 7-1 gibi ezici bir skorla adını çeyrek finale yazdırdı.



Inter ise Bayern, Barcelona ve V.Plzen'in olduğu gruptan Bayern'in ardından ikinci çıktı ve ardından son 16 turunda 1-0 ile Porto'yu turnuva dışında bıraktı.



Benfica'da Otamendi sarı kart cezalısıyken Alexander Bah, Julian Draxler, Gonçalo Guedes ve Mihailo Ristic saktlıklarından dolayı forma giyemeyecek.



Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu ve Dalbert formasından uzak kalırken Milan Skriniar'ın durumu şüpheli.



Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

