Basel'den Trabzonspor maçı öncesi paylaşım: 'Futbol ikinci plandadır'

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçreli ekip Basel, maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsviçreli kulüp, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşları andı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:30
Basel'den Trabzonspor maçı öncesi paylaşım: 'Futbol ikinci plandadır'
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir" paylaşımı yaptı.

"FUTBOL İKİNCİ PLANDADIR"

Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.


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