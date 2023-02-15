Basel'den Trabzonspor maçı öncesi paylaşım: 'Futbol ikinci plandadır'
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçreli ekip Basel, maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsviçreli kulüp, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşları andı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir" paylaşımı yaptı.
"FUTBOL İKİNCİ PLANDADIR"
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
????— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 15, 2023
In solchen Momenten ist der Fussball nebensächlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens ????
Böyle anlar’da futbol önemsizdir.
Düşüncelerimiz suan deprem kurban’larındadır ????#FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #rotblaulive pic.twitter.com/g3rAD6NpYd
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- Haksızlık karşısında deliren 3 burç!
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- 'Açık ve net söylüyorum...'