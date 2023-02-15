Trabzonspor'dan depremden etkilenen 10 ile özel anma
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü kendi sahasında İsviçreli Basel'i ağırlayacak Trabzonspor, taraftarından tezahürat yapmamasını istemişti. Bordo-mavili kulübün tezahürat yapılmamasını istediği dakikalar belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.
Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.
Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.
Tezahürat yapılmaması istenen dakikalar şu şekilde:
1. Dakika - Adana
2. Dakika - Adıyaman
21. Dakika - Diyarbakır
27. Dakika - Gaziantep
31. Dakika - Hatay
44. Dakika - Malatya
46. Dakika - Kahramanmaraş
63. Dakika - Şanlıurfa
79. Dakika - Kilis
80. Dakika - Osmaniye
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