Trabzonspor'dan depremden etkilenen 10 ile özel anma

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü kendi sahasında İsviçreli Basel'i ağırlayacak Trabzonspor, taraftarından tezahürat yapmamasını istemişti. Bordo-mavili kulübün tezahürat yapılmamasını istediği dakikalar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:07
Trabzonspor'dan depremden etkilenen 10 ile özel anma
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.

Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.

Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.

Tezahürat yapılmaması istenen dakikalar şu şekilde:

1. Dakika - Adana

2. Dakika - Adıyaman

21. Dakika - Diyarbakır

27. Dakika - Gaziantep

31. Dakika - Hatay

44. Dakika - Malatya

46. Dakika - Kahramanmaraş

63. Dakika - Şanlıurfa

79. Dakika - Kilis

80. Dakika - Osmaniye


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