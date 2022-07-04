Başhpehlivan Cengizhan Şimşek'in annesi: Dedesinin bıyıklarına özenirdi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:12

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek'in, yazları Korkuteli ilçesi Sülekler yaylasında yaşayan annesi Şerife Şimşek, oğlu altın kemeri alınca çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi.

Şerife Şimşek, şöyle konuştu: "Çok mutlu oldum. Oğlum giderken söyledi, 'Anne kemeri alacağım ve senin boynuna asacağım' dedi. Çok mutlu ve gururluyum. Bu yıl güreşlere çok sıkı hazırlandı. Sabah kahvaltısını, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yedi. Etini, yumurtasını ve özellikle koyun yoğurdunu hiç eksik etmezdi. Bu sene Kırkpınar güreşleri için çok sıkı hazırlık yaptı. Ben evde olunca sadece onun yemek işleri ile uğraşırdım. Bu sene altın kemer için beklentimiz yoktu ama bize sürpriz yaptı ve altın kemeri aldı. Bana da söz verdi. 'Anne bu sene altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' dedi."

SPORA FUTBOLLA BAŞLADI, GÜREŞÇİ OLDU

Şerife Şimşek, oğlu Cengizhan'ın spora futbolcu olmak için başladığını belirterek, "Babası onu futboldan alıp güreşe yazdırdı. Spora çok cılız başladı. Biz onun beslenmesi için babası olsun, ben olayım, sürekli bakardık. Artık yoluna güreş yaparak devam etti" dedi.

'DEDESİNİN BIYIKLARINA ÖZENİRDİ'

Oğlu Cengizhan'ın dikkat çeken bıyıklarıyla ilgili, "Eşimin babası Kemal Şimşek'e bıyıkları için çok özenirdi. Bıyık bıraktı ve öyle kaldı" diyen Şerife Şimşek, "Beslenmede özellikle et ve kavurmayı sever. Etsiz yemek yemezdi. Etin yahnisini çok sever, yağsız pirinç pilavını severdi. Babası onu etsiz bırakmaz ve bir ayda 1-2 kuzu keser. Özellikle babası ona etlik civciv alıyor, Cengizhan kendi elleri ile onu besliyor ve büyütüyor, daha sonra kesiyor. Bu saatten sonra altın kemeri bırakmaması için dua edeceğiz. Gelecek yıl altın kemer için ben de Kırkpınar güreşlerine gideceğim" diye konuştu.