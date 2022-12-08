Basın toplantısında tepki çeken hareket! Kediyi yere attı
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final turunda oynanacak Brezilya-Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Vinicius Jr soruları yanıtlarken, toplantıda kedi krizi yaşandı.
Real Madrid forması giyen Brezilyalı Vinicius Jr, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile oynayacakları çeyrek final müsabakası öncesinde medyanın sorularını yanıtlarken, bir kedi masaya atladı.
Brezilya Milli Takımı’nın basın sorumlusu, Vinicius Jr’ın muhabirlerle yaptığı söyleşi sırasında masada duran kediyi yere atınca herkes şaşkına döndü.
Milli Takım yetkilisi olduğu anlaşılan kişi, kediyi ensesinden ve sırtından tuttuktan sonra yere bırakırken gazeteciler ve Vinicius Jr, bu hareket karşısında adeta şok oldu. Gelen tepkiler sonrasında el hareketleri ve mimikleriyle, yaptığının normal olduğunu ve kediyi sadece yavaşça yere bıraktığını anlatmaya çalışan yetkili tepkileri umursamaz bir tavır sergiledi.
Eis que surge um gato na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7— ge (@geglobo) December 7, 2022
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