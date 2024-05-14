Başkan adaylığını açıklayıp Koç’a rakip oldu, güçlü yönetim kuruyor

Fenerbahçe'de haziran ayındaki seçimde eski başkan Aziz Yıldırım da aday olma kararı aldı.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00
Başkan adaylığını açıklayıp Koç’a rakip oldu, güçlü yönetim kuruyor
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Güçlü bir yönetim kurulu için kolları sıvayan Yıldırım’ın temasta olduğu isimlerin başında iş insanı Ferit Şahenk geliyor. Ayrıca Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Ozan Balaban, Yahya Ülker, Nezih Barut, Selim Kosif ve Ebru Özdemir’in de Yıldırım’ın yönetiminde olması bekleniyor.

Ali Koç’a tepki gösteren bir grup kongre ile divan üyesi, Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olması için noterden onaylı beyanname toplamaya başlamıştı.

Aday olduğunu duyuran Ali Koç ile Aziz Yıldırım 2018’deki kongreden sonra bir kez daha Fenerbahçe Başkanlığı için yarışacak. Sarı-Lacivertlilerin 3-0 kazandığı Kayserispor maçında tribünlerin bir bölümü, “Ali Koç istifa” diye bağırırken Aziz Yıldırım lehine de tezahüratta bulunmuştu.


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