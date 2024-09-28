Başkan Ali Koç, kulüplerin mali açıdan çok zorlandığının altını çizdi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, futbol ekonomisinin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Kulüpler Birliği olarak toplantı yaptıklarını belirten Koç, “Konuştuğumuz konulardan biri futbolun ekonomik durumu ve 5 yıllık yol haritasıyla nasıl daha sağlıklı bir ekonomiye sahip oluruz diye toplandık. Gelir tarafını artırmamız gider tarafını düşürmemiz lazım. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik olarak yaşadıklarına bakınca yaşananların hiçbiri kulüplerin kontrolünde değildir. Hem kendi ligimizde hem UEFA’da potansiyelimizin hak ettiği başarıyı yakalaması için ekonomik durumun sağlam olması lazım. Marka değeri arttıkça rakamlar da gelecektir” dedi.

‘YAYIN GELİRİ DÜŞTÜ, VERGİ ARTTI’

Başkan Koç, “Yanlış, gereksiz transfer’ diyebilirsiniz ama bugün yayın gelirlerinin 500 milyon dolardan 96 milyon dolara düşmesi, vergilerin 15’ten 40’a çıkması, dövizin ve faizlerin geldiği nokta ve pandemi kulüplerin sorumluluğunda konular değil. Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir. Burada geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık ve 5 yıllık bir harita için anlaştık. Bu noktada sponsorlar çok önemli. Sponsorlarımızı cezbetmek, tatmin etmek, yatırımın karşılığını aldığını hissettirmek en önemli vazifemiz” diye konuştu.