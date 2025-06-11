Başkan Ali Koç’un ‘Ciğeri 5 para etmezler’ ifadesi Fenerbahçe'de gündemi sarstı: Çok tartışılan sözler

Eski yönetici İlhan Ekşioğlu, “Yedi senelik başkanlık döneminde Fenerbahçelilere hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Ali Koç, kontrolünü tamamen kaybederek o yüce makamı neden bir an önce terk etmesi gerektiğinin cevabını bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ise “Büyük Fenerbahçe taraftarı gelecekte, verdiği sözleri tutamayan, başarısız olduğunda Fenerbahçe’nin ve Fenerbahçelilerin değerli zamanını israf etmeyerek, Fenerbahçe’nin önünü tıkamayarak başka hiçbir şeye gerek kalmaksızın, kendisi bırakıp gidecek başkan profili geleneğinin yerleşmesinin kapılarını açacaktır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hulusi Belgü ise “Algı operasyonlarıyla, sosyal medyada üyelerimizi kışkırtmaya çalışanlar şunu bilsin. Başkanımızın sözleri, Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışan bu organize yapıya karşıdır. Bunu saygıdeğer imza veren üyelerimize söylenmiş gibi lanse etmek ahlâki değil ve alçakçadır” dedi.

F.Bahçe Kulübü, imza toplama süreciyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdiği yazıda “Kongre için yeterli imza sayısını hesaplarken aidatını ödeyen kongre üyelerini mi baz alalım yoksa toplam üye sayısını mı?” diye sordu.