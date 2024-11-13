Başkan Ali Koç ve yönetim, Mourinho ile kritik konuyu görüşecek
Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Mourinho, bu hafta görüşüp transfer konusunu masaya yatıracak.
Fenerbahçe Süper Lig’de zirve takibini sürdürürken ocak ayının transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Mourinho, bu hafta görüşüp transfer konusunu masaya yatıracak. Portekizli hocanın, devre arasında hangi bölgelere transfer istediğini Koç’a ileteceği öğrenildi. Özellikle sol beke transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahaya yıldız transferi konusu için arayışlar devam ederken yönetim, Mourinho’nun görüşünü alacak.
AMRABAT TAM İSABET
Sarı-Lacivertlilerin son haftalardaki yükselen yıldızı Amrabat oldu. Faslı orta saha oyuncusu, transfer döneminin sonlarında takıma dahil olmasına rağmen performansıyla Mourinho’nun vazgeçilmezi haline geldi. Amrabat, Trabzonspor deplasmanında galibiyet golünü atarken, Sivasspor maçında da ağları havalandırdı. Öte yandan F.Bahçe yönetimi, 2025-26 sezonu itibarıyla yeni forma tedarikçiliği için Adidas firmasıyla görüşmelerini son aşamaya getirdi.
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