Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe yönetiminin iddialarına bu sözlerle yanıt verdi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe yönetiminin “Futbolda yapı var” iddialarına yanıt verdi. Özbek, “Yapı, yapı, yapı, yapı’ diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray’a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net” dedi. Başkan Özbek, maçlarda yabancı VAR hakeminin görev yapma ihtimali için “Geçmişte uygulandı. Bu tamamen TFF’nin inisiyatifi içinde bir husus. TFF’nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. TFF’den önümüze ‘Böyle mi’ diye bir soru, bir talep gelmedi” ifadelerini kullandı.

‘OSİMHEN LİMİTE BAĞLI’

Özbek, Osimhen’in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili, “Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray’ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler Osimhen’i transfer etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor” dedi.

Dursun Özbek, Icardi hakkında, “Icardi, belli bir jenerasyonu G.Saraylı yapmıştır. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, G.Saray’ı çok seviyor. Yanına gittim, ‘Üzülme’ dedim, G.Saray onun yuvasıdır. ‘Mart ayında bekliyorum’ diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara” diye konuştu.

‘ÇIKMAK İSTİYORUM’

Özbek, “Bankalar Birliği’nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti, doğrudur ama sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği’nden çıkmamız mümkün olacaktır. Yılbaşından evvel çıkmak istiyoruz. Ben tezcanlıyım, tarih verip tutmadığı zaman hesap vermek durumunda kalıyoruz” dedi. Sarı-Kırmızılı kulüp, futbol forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 2024-2025 sezonu için sözleşme imzaladı.





