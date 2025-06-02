Başkan Koç, Slovak stoperin bonservisini almak için kulübü PSG ile görüşmelere başladı: ‘F.Bahce’de kal Skriniar’

Koç, Slovak oyuncuya takımda kalmasını ve bonservisini almak istediklerini söyledi. Ali Koç, önceki gün Münih’te oynanan Paris Saint Germain-Inter Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izledi. Başkan Koç burada Skriniar’ın bonservisini almak istediklerini yakın dostu olan Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye iletti. Görüşmelerin ilerleyen günlerde daha da hızlanması bekleniyor.

16 YAŞINDA TRANSFER

Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı. Diouf sağlık kontrolünden geçmek için dün İstanbul’a geldi. Genç futbolcunun yakın zamanda çapraz bağ sakatlığı yaşadığı öğrenildi. Diouf’un sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmazsa ve risk tespit edilmezse uzun vadeli resmi sözleşme imzalanacak. Kontrat yapılırsa Diouf’un 2026’da takıma katılması planlanıyor. Çok yetenekli ve gelecek vadeden oyuncuyla sakatlığı öncesi başta Liverpool ve bazı İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği belirtildi.