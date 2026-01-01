Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü kongre yapma kararı aldı: Fenerbahçe'de seçim

FENERBAHÇE Kulübü sezon sonu olağanüstü seçime gidiyor... Başkan Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında yaşadığı süreçle ilgili hem camianın önde gelenleri hem de yönetim kuruluyla yaptığı değerlendirmenin ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongre mayıs ayında yapılacak. Sadettin Saran, seçima kadar görevini sürdürecek. Saran, “Raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben adalettin kaçmadım. Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum” dedi. Başkan Saran, “Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz” diye konuştu.

3 TRANSFER İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, devre arası transfer raporunda yönetimden kanat, orta saha ve forvet istedi. Kanat transferi Samsunspor’dan Musaba ile yapıldı. Yönetici Ertan Torunoğulları, önceliklerinin Sörloth olduğunu, eğer transfer edilemezse B ve C planına geçeceklerini söyledi. 6-8 Ocak arasında Atletico Madrid kulübü ve Sörloth’un menajeriyle pazarlık yapılacak.