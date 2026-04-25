Başkan Sadettin Saran ve yönetim, F.Bahçe’nin gayrimenkul gelirlerini artırıyor: 100 milyon dolarlık proje

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve yönetimi, kulübe 100 milyon dolarlık bir gayrimenkul projesi sunuyor. Çalışmalar son aşamaya geldi ve ilk somut adım atıldı. SarıLacivertli kulüp İstanbul Riva’daki gayrimenkul projesinde beklenen anlaşmayı sağladı ve resmi imzalar atıldı. Bu anlaşmayla birlikte F.Bahçe’nin kasasına ilk etapta tam 30 milyon dolarlık nakit girişi sağlanacak.

Bu rakam, projenin açılış kısmında Sarı-Lacivertlilerin alacağı pay. Devam eden süreçte Riva projesi, her yıl düzenli gelir üreterek Fenerbahçe Kulübü’nün kalıcı finansal dayanaklarından biri haline gelecek. Saran ve yönetimi, kısa süre içinde diğer gayrimenkul projelerini de peş peşe devreye alacak. Tüm bu hamlelerin sonucunda kulübün gayrimenkullerden elde edeceği toplam gelir 100 milyon doları bulacak.

Yönetim, kulübün öz kaynaklarını riske atmadan, kasasından tek kuruş çıkmadan, sıfır maliyetle büyük bir ekonomik döngü yaratmış olacak.

‘GALATASARAY’IN YAPTIĞI ARSIZLIKTIR’

Sarı-Lacivertli yönetim, derbinin hakemi Yasin Kol üzerinden Galatasaray’la yaşadığı gerilime açıklık getirdi. Fenerbahçeli idareciler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ve Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaları “Arsızlık” olarak nitelendirdi. Sarı-Lacivertli yönetim, “23 Nisan günü asla böyle tartışmaların içine girmek istemezdik ancak rakibimiz sürekli ayrıcalık talebi yaparak bizi de açıklama yapmak durumunda bıraktı. Derbi öncesi tamamen ortamı gererek Galatasaray Kulübü ayrıcalık bekliyor. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ASENSIO: OYNAYACAĞIM

F. Bahçe'de gözler Asensio’da... Beşiktaş derbisinde sakatlanan İspanyol yıldız, 3 haftadır yoğun tedavi görüyor. Saha çalışmalarına başlayan ve takımla kısa süreli olsa da antrenman çıkan Asensio’nun, teknik direktör Tedesco ile yaptığı görüşmede “Ne olursa olsun sezonun en önemli maçı olan G.Saray derbisinde forma giyeceğim. Kendimi iyi hissediyorum, hazırım” dediği öğrenildi.