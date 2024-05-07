Başkan Süleyman Hurma açıkladı: Galatasaray'ın bilet kontenjanı belli oldu!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sarı-kırmızılı taraftarlar için verilecek bilet sayısını açıkladı.

"GALATASARAY'A KONTENJAN YÜZDE 30!"

Gazeteci Sezgin Gelmez'e konuşan Süleyman Hurma, daha önce Fenerbahçe taraftarlarına Olimpiyat Stadı'nda yüzde 30 kontenjan verdiklerini söyleyerek, "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira olacak. Trabzonspor da stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet alımı gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Karagümrük'te forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin cezalı olması hakkında konuşan Süleyman Hurma, "Feghouli, Galatasaray'dan iyi ayrılmadı. Oynamayı çok istiyordu. Kayseri'de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Kendisiyle konuştum. Galatasaray'a karşı oynayamayacağı için çok üzgün" ifadelerini kullandı.

"PRİM AÇIKLAMADIM, AÇIKLAMAM"



Süleyman Hurma ayrıca, "Benim gözümde maç satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiç bir kulüpte teşvik primi yaşanmadı" dedi.

Karagümrük Başkanı Hurma, "Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm" sözleriyle konuşmasını noktaladı.