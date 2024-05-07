Başkan Süleyman Hurma açıkladı: Galatasaray'ın bilet kontenjanı belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu. Hurma, sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan bilet sayısını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10
Başkan Süleyman Hurma açıkladı: Galatasaray'ın bilet kontenjanı belli oldu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sarı-kırmızılı taraftarlar için verilecek bilet sayısını açıkladı.

"GALATASARAY'A KONTENJAN YÜZDE 30!"

Gazeteci Sezgin Gelmez'e konuşan Süleyman Hurma, daha önce Fenerbahçe taraftarlarına Olimpiyat Stadı'nda yüzde 30 kontenjan verdiklerini söyleyerek, "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira olacak. Trabzonspor da stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet alımı gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Karagümrük'te forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin cezalı olması hakkında konuşan Süleyman Hurma, "Feghouli, Galatasaray'dan iyi ayrılmadı. Oynamayı çok istiyordu. Kayseri'de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Kendisiyle konuştum. Galatasaray'a karşı oynayamayacağı için çok üzgün" ifadelerini kullandı.

"PRİM AÇIKLAMADIM, AÇIKLAMAM"

Süleyman Hurma ayrıca, "Benim gözümde maç satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiç bir kulüpte teşvik primi yaşanmadı" dedi.

Karagümrük Başkanı Hurma, "Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


süleyman hurma haberleri galatasaray haberleri Fatih Karagümrük haberleri Bilet fiyatları haberleri bilet haberleri

İlgili Haberler

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi!

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi!
Eski hakemler Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları!

Eski hakemler Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları!
Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Yüzde 95 şampiyon'

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Yüzde 95 şampiyon'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yaşlara dikkat! İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu

Bu yaşlara dikkat! İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti

Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti
Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…
Asla anlaşamayan 4 burç grubu: Bu burçlar birbirlerine tahammül edemiyor...

Asla anlaşamayan 4 burç grubu: Bu burçlar birbirlerine tahammül edemiyor...
Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu

Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu
Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimini yeni müfredata almadı: Din var İngilizce yok!

Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimini yeni müfredata almadı: Din var İngilizce yok!
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı