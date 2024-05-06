Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Yüzde 95 şampiyon'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:36

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:41

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Nitekim 38’de yine Barış Alper asisti Mertens’e güzel bir gol attırıyor. İkinci yarıda Bülent Uygun iki değişiklikle oyunu rakip sahaya taşımayı hedefliyor. 54’te Caner’in ağlara yolladığı topla bu formülün tutabileceği umudu da doğuyor. Ama G.Saray çok hızlı ve sert veriyor cevabını: 59’da Icardi, 60’da Ziyech, 73’te Mertens ve 85’te yine Icardi’nin golleri G.Saray’ı sadece maçta değil şampiyonluk yarışında da rahatlatıyor. Bir not hakeme: Arda Kardeşler’in tartışmalı kararlarını skor avantajı bile gölgeleyemiyor." (Cumhuriyet)

"SONLARA DOĞRU CITY, REAL GİBİ"

Uğur Meleke: "Bitime 3 hafta kaldı ama 13 hafta da kalsa şu anda aynı şeyleri konuşurduk. Son 8 maçta 30 gol attı Galatasaray. Üçer beşer atıyor her hafta. Alanya maçı zor diyorsun, Alanyaspor'a 4 atıyor. Sivasspor zor diyorsun, Sivasspor'a 6 atıyor. Zor rakipleri kolaya çeviriyor. Galatasaray gerçekten bir his takımı. Sonlara doğru Manchester City, Real Madrid gibi stres yükseldiğinde nabzı düşüyor. Sezonun sonunda müthiş final yapıyorlar."

Osman Şenher: "Rams Park’ı dolduran 48 bin taraftar durmaksızın takımına öyle büyük destek veriyor ki, buraya deplasmana gelen takımların işi gerçekten çok zor. Bu destekle büyük yıldızlar da birer birer sahneye çıkıyor. Barış Alper diyorsun, belki gol atmadı ama Sivasspor’un sağ kanadını resmen çökertti ve iki gol pası verdi. Sivasspor’un gücü belli. Bülent Uygun hocanın yapacağı fazla bir şey yok. Direnebildikleri kadar direndiler, bir de gol attılar. Nelsson büyük savaşçı. Sıfır hatayla oynuyor ve Galatasaray’ın defansının belkemiği. İnşallah bu çocuk uzun seneler bu takımda devam eder." (Milliyet)

Ersun Yanal: "Bence Galatasaray 100 puanı geçecek ve bu bir rekor olacak. Okan hocanın takım içerisindeki hakimiyeti ve yönetim şekline karşı cevap olarak doğru bir performansla cevap geliyor. Her oyuncu kazanmanın içinde. Bu takım tam bir bütünlük içinde. Çok rahatlar. Oynadıkları oyundan zevk alıp zevk veriyorlar. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Icardi sorunu Fenerbahçe'de olsaydı gelişecek tepkilerin Fenerbahçe'de sorunu çözme şekliyle Galatasaray'da çözme şekli arasında fark var. Galatasaray bu konuyu iyi yöneten bir takım."

"SİVAS'IN BAŞINI DÖNDÜRDÜ"

İlker Yağcıoğlu: "Galatasaray bazı anlarda öyle geldi ki Sivassporlu oyuncuların başı döndü. Sağdan soldan ikiye birler falan derken Sivaslı oyuncular ne yapacaklarını şaşırdı ve maç bir anda altıya geldi. Galatasaray'ın savunması o kadar güçlü ki bir tane attığında maçı bitiriyor diyorduk. Hala savunma öyle ancak son dönemde ofansif olarak öne çıktı Galatasaray. Son 7 maçta gol ortalaması 4. Son yedi karşılamada 28 gol atmış Galatasaray."

Mehmet Özdilek: "İyi futbol ve usta ayaklar işi bitirdi. Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk iştahı biraz daha kabarmış. Taraftarın da öyle. O enerjileri alabiliyorsunuz. Geçen hafta Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra insanlar Sivas'tan sürpriz bekledi ancak bu oyun, bu seyirci ve bu birlikteliğin karşısında durmak kolay değil."

Mehmet Topal: "Galatasaray'ın son haftalardaki üstün performansı devam etti. Barış Alper, Mertens, Icardi öne çıkan isimler oldu. Bunların yanı sıra geri dörtlü ve orta sahadaki futbolcular geri dönen toplarda çok iyi performans sergiledi.Galatasaray ligin sonlarına doğru stres yönetimini çok iyi yapıyor. Maçtan sonra taraftarıyla birleştiklerinde çok iyi bir takım olduklarını, takım ruhunu yansıttıklarını gördük. Galatasaray adına çok iyi giden bir sezon."

"YÜZDE 95 ŞAMPİYON DERİM"

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Hatayspor dışında Kasımpaşa'ya 4 attı, Alanya'ya 4 attı, Adana Demirspor'a 3 attı, içeride Pendik'e 4 attı, bugün de 6 attı. Fakat bugün bir fark var... 2-0 tehlikeli bir skordu ama Galatasaray'ın konsantrasyonunu çok yüksek gördüm."Önümüzdeki hafta herkes aynı saatte oynarken maçın sonucu Karagümrük 0-1 Galatasaray dendiği anda Galatasaray yüzde 95 şampiyon olur derim."

Ahmet Çakar: "Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajını düzeltti, beklenen üç puanını aldı ve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerin umutları artık çok ama çok azaldı. Gelelim Arda Kardeşler'e; ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı es geçti. Sivaslı defans oyuncusu, İcardi topa vurduğu anda topuğuna basıyor. Tartışmasız bir penaltı. İkinci yarıdaysa İcardi'nin golünü kaleciye faul diyerek iptal etmesi doğru. Zira söz konusu pozisyonda kaleci, eliyle topun üstüne temas etmişti. Böyle durumlarda bu topa dokunursanız faul olur." (Sabah)

Ömer Üründül: "G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ligin boyu çok kısaldığından 4 puanlık avantajı da göz önüne alıp dün gece taktik planında değişiklik yaptı. Savunma güvencesini ihmal etmeyen kontrollü bir hücum futbolu ile Galatasaray ilk yarı oyunu istediği gibi yönlendirdi. İkinci yarıda yenen gol hafif bir stres yaratsa da İcardi'nin kısa süre sonra farkı tekrar ikiye çıkarması, Galatasaray'ı değişik bir havaya büründürüp ateşledi. Sivasspor 6 tane gol yedi. Attığı tek gol kornerden, girdikleri pozisyon ise hiç yok. İki kişilik pres yapan Torreira ile sağlam geri 4'lü rakip atakları durdurmakta hiç güçlük çekmediler. Fizik açıdan yetersiz iki yıldız İcardi ve Ziyech kahraman oluyorsa anlayın takımlarımızın halini." (Sabah)

"ŞAMPİYONLUĞUN HIZLI TRENİ"

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Sarı-kırmızılı oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu oyun ve bu skor iyi çalışmışlığın bir eseri. Sivasspor, iki hafta önce sahasında Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi! Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük maçı. O maçı aldıklarından zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin." (Sabah)

Levent Tüzemen: "Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı. G.Saray kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribününe gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı. G.Saray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor." (Sabah)