Eski hakemler Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:56

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Eski hakemler yayıncı kanalda karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

-33. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Şimdi şuradan duralım şunu söyleyelim; bu top, kime daha yakın? Futbol oyun kurallarına göre kimin kontrolünde? Bu top, Icardi'ye daha yakın. Yerden süzülerek geliyor ve Icardi'nin kontrolünde. Icardi de o topa göre kendini ayarlamış, destek ayağını koymuş ve diğer ayağını da topa vuracak şekilde savurmuş. Önündeki savunmacı, şut atacağını düşünerek önüne blok koymaya çalışıyor. Arkadan gelen savunmacı ise top onu uzak olduğu için, top onun kontrolünde olmayı bırakın topla oynama şansı da olmadığı için bir tane metot deniyor. Icardi'nin artık topa doğru savurduğu ayağı durdurmak maksadıyla savrulan ayağın önüne ayağını uzatıyor ve Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor. Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor ve iki ayağının arasına sıkışarak Icardi yere düşüyor. Benim açımdan bu; tartışmasız, çok açık bir penaltı."

"TEK AMACI ENGELLEMEK"

Bülent Yıldırım: "Şuradan da gösterelim. Icardi, tam topa vuracakken İbrahim, sağ kramponu uzattı. Topla oynama şansı sıfır. Tek amacı rakibin vuruşunu engellemek. Zaten dikkatli bir müdahale değil. Oyun alanında her oyuncunun istediği yere basma ve istediği gibi yer alma şansı var. Ancak burada... Şu anda top Mauro Icardi'nin... Sağ ayağını bastı, şut atacak. İbrahim ne yapıyor? 12 numara bakalım. O ayağı oraya topa müdahale etmek için değil, rakibi bozmak için koydu. 14 numarada bir ihlal yok. Bu uzattığı ayak, hem sol ayağının topla buluşmasını engellerken aynı zamanda sağ kramponu da Icardi'nin sağ ayağına da değdi. İki ayağına birden değdi. Bu pozisyon, bence de bir penaltı. Yalnız şimdi gelelim hakem gözüyle olayı değerlendirmeye."

"Bakın, bu dikkatsiz bir ayak sokma çünkü topla oynama şansınız yok ve rakibin bir sonraki hamlesini bozdunuz. Etkili bir temasta bulundunuz. Kuvvetle muhtemel hakem, bulunduğu noktadan İbrahim'in ne zaman ayak koyduğunu görmediği için Mauro Icardi'nin kramponunu şu anda onun ayağının arkasında görecek ve bundan dolayı temasın Icardi'nin savurduğu ayaktan kaynaklandığını düşünüp yanılacak. Tahmin ediyorum. Bizim gibi kare kare görüp analiz etme şansı yok. Bir kez görecek."

"POZİSYON PENALTI"

Bülent Yıldırım: "Pozisyon, bence de penaltı. Video hakem niye müdahale etmez ona da bir açıklık getirelim. Açık ve bariz bir müdahale olmadığı sürece hakemin görüp 'hayır' dediği ki aynı esnada 'hayır hayır' dediğini göreceğimiz bir müdahalede... Sağ ayakla yaptığı müdahale de küçük bir kontak olunca hakem de buna devam dediği anda bunun aksini ispat edecek, böyle çok büyük, yumruk yemiş gibi gösterecek bir delil olması lazım. Bu olmadığı için de Simone, burada müdahalede bulunmuyor. Hakem tekniği açısından sahada verilmesi gereken bir penaltı kararı olduğunu düşünüyorum."

Bahattin Duran: Geliyor, İbrahim'in ayağıyla Icardi'nin sağ ayağı buluşuyor fakat şimdi burada İbrahim, risk aldı mı? Aldı. O ayağını öyle uzattıktan sonra Icardi, tam topa vurmaya hazırlanırken ayağını soktu, topla oynadı diyelim tamam. Topla oynayamadığında Icardi'nin sol ayağıyla topa vurmasını engellemenin de karşılığı... O yüzden bende penaltı. Sağ ayaktaki darbe, yetersiz olduğu için ben de VAR'ın müdahale etmemesini anlıyorum. Yani topa vurdurmamış. İbrahim, risk almış. Topa vursaydı bunları konuşmuyor olacaktık. VAR müdahalesinin olmamasını da anladık.

"HAKEMİN GÖRDÜĞÜ DOĞRU MU?"

-80. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Öncelikle şunu ifade edelim; hakemin isminden müstesna bunu sahada bir hakemin bu şekilde milimetrik olarak görme şansı hemen hemen imkansıza yakın. Gördüğü şeyi de samimi şekilde gösterdi ve burada yanılmasında, faul vermesinde hiçbir sorun yok. Peki, faul gerçekleşti mi? Hakemin gördüğü doğru mu?"

"Ali Şaşal'ın eli topun üzerinde kaldığı esnada temas olsa... Temas bu esnada olsa tek parmağıyla bile topa temas ederken bu ayak teması olsa faul olur. Çünkü top, kontrolünde sayılır. Oyun Kuralları Kitabı açık."

"SAHADA TESPİT MÜMKÜN DEĞİL"

Bülent Yıldırım: "Muhtemelen Ali Şaşal, bu kuralın rahatlığından faydalanmak yerine risk alıp topu kendine doğru çekmek için hamle yapıp kontrolü bıraktı. Topla temas kalktığı anda... O kadar profesyonel bir zamanda bu top çalındı ki..."

Bahattin Duran: "Hocam, bu şans yani. Bu inanılmaz ya."

Bülent Yıldırım: "Bunu sahada gerçekten gözle tespit etmek mümkün değil. Ali, topu kendine doğru çekerken... Temas kalktığı esnada topu çaldırdı."

Bahattin Duran: "Hakikaten yani... İşte yine mikroskobik cerrahi bu. Bunu başka türlü çözme ihtimalin yok."

Bülent Yıldırım: "İhtimali yok. Bütün açılardan aynı sahne. Topu, tuttu kontrol etti önce. Sonra kendine doğru çekip bloklamaya çalıştığı esnada parmağıyla çektiği esnada topla kalecinin eldiveninin teması kalmadığı esnada şurada çaldırdı. Özet; bu pozisyon gol. Sahada tespiti çok zor. Ben, faul olmadığı fikrindeyim. Video hakem tekniği açısından ikinci bir soru şimdi akla gelecek. Şimdi değişik açılardan incelediğiniz zaman hakeme bunu kanıt olarak hakeme gösterebileceğiniz netlikte bir sahne var mı yok mu onu da birlikte değerlendirelim. Benim kararım gol."

"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Deniz Çoban: "Şimdi teknoloji, ofsayt için kullanılıyor. Böyle milimetrik ofsaytları bile teknoloji çözüp... Futbolda bu iş yani futbolun mantığında bu yok ama madem bu teknoloji bunu ölçüyor atılan çok harika goller iptal ediliyor ya da verilmemiş goller veriliyor orada teknoloji işin içine girdiği zaman bu bu deniliyorsa burada da o 1 santimetrelik boşluğu gördüğü zaman video hakemin müdahale etmesi gerektiği fikrindeyim."

Bülent Yıldırım: "Ben de bunu bu şekilde görüp büyüttüğümüz zaman elle topun teması kesildikten sonra o kramponun topu dürttüğünü gördüğüm anda video hakem olarak hakemi monitöre edip bu sahneye gösterirdim."

Deniz Çoban: "Çünkü içeride mi dışarıda mı bakıyor milimetrik içeride pozisyonda dışarıda verilmişi içeriye taşıyor, içeride verilmişi dışarıya taşıyor. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bakıyor milimetrik geçiyorsa golü iptal ediyor auta çıktı diyor aut veriyor, geçmediyse golü veriyor. Ofsaytta da yapıyor. Burada da ben bu milimetrik farkı gösterebiliyorsam hakeme ekrandan... Zaten kural o kadar çok açık ki kaleci eliyle topu zemin arasında sıkıştırdığında kaleciyle mücadele edemezsiniz ama top boştaysa o topu çalarsınız. Şimdi ben bunu görüyorum. Arada 1 santimetre fark var. Elini bıraktıktan sonra Icardi, topu çalıyor."

"BENCE İMKANSIZ"

Bülent Yıldırım: "Bahattin, koordinasyon anlamında topu eliyle çekme eylemiyle ayrıldığını göreceğiz."

Bahattin Duran: "Tamam ama biraz Bülent hocam, 'Bunu sahada görmek ve çözmek çok zor' dedi. Bence çok zor değil. Bence imkansız. Buna faul vermeyecek hakem... Ben bilmiyorum hocam. Topa dokundu mu dokunmadı mı, parmağı değdi mi değmedi mi onu tartışıyoruz."

Deniz Çoban: "Tamam, biz video hakem açısından... Hakem açısından tartışmıyoruz bunu."

Bahattin Duran: "Ama video hakemdeyken bile orada o kadar ince bir an var ki... Topa nerede dokunduğunu anlayabiliyor muyuz?"

Deniz Çoban: "Hocam, hareketin bütününe bak. Topu tutuyor, kendine doğru çekiyor ve elini üstünden alıyor. Icardi de o sırada dürtüyor topu."