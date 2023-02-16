Başkanlar yardım için bir araya geldi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi.

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

Yayına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.

TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Büyükekşi, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR BİR ARADA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stüdyoda telefonla bağış toplanmasına destek oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.

VISCA: "TÜRKİYE BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

Canlı yayına bağlanan tecrübeli oyuncu, şunları aktardı:

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bosna'da herkes yardım topluyor onu söylemek istiyorum. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 2 milyon lira bağışlamak istiyorum."

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışlarken eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da 10 milyon lira yardım etti.

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu.

Pendikspor kaptan Erdem Özgenç de 500 bin lira bağışladı.

Toplanan yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak.