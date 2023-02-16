Madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem bölgesine gönderdi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:54

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 09:54

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan madenciler, bir yandan da Zonguldak'taki kuruma ait merkez atölyesinde gece gündüz çalışarak soba yapımına devam ediyor.

Maden işçileri, yaptıkları 512 soba, boru ile odun ve kömürü yükledikleri TIR'ı bölgeye göndererek, depremzedelere kış şartlarında destek olmaya çalışıyor.

"ORAYA BİR FAYDAMIZ OLSUN İSTİYORUM"

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Merkez Atölyesi'nde 34 yıldır işçi olarak görev yapan 51 yaşındaki Ferhat Işık, depremi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan kızından öğrendiğini söyledi.

Soğukta depremzedelerin nasıl ısınacaklarını düşündüğünü ifade eden Işık, TTK'de mühendis olarak görev yapan Abdullah Günay'ın da girişimleri doğrultusunda soba üretimine başladıklarını aktardı.

Günde bir soba yaparken bu sayıyı 70-80'lere çıkardıklarını belirten Işık, "Arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Oraya bir faydamız olsun yeter ki. Arkadaşlarımla faydamız olduğu için de gurur duyuyorum" dedi.

"BURADA ONLARLA BİRLİKTE ÜŞÜDÜK, AĞLADIK"

Kurumda mekanizasyon-pres işçiliği bölümünde kaynak robotu operatörlüğü ve programlamasını yapan Özhan Kaya ise, madencilerin daha önceki afetlerde hızlı reaksiyon gösterdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki vatandaşların nelere ihtiyacı olabilir diye düşünüp bir şeyler üretmek için çabalıyoruz. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten gönüllü oldu. Orada binlerce can gitti. Doğal olarak hepimizin canı yanıyor. Kendi çocuğun, ailen, evin gözünün önüne geliyor. Burada onlarla birlikte üşüdük, ağladık. Onlar ısınsın diye sobalar ürettik."

TTK'de 11 yıldır çalışan Serkant Bayrak da, işletmedeki yarı çalışanı bölgeye gönderdiklerini, kalanların da soba üretimine başladığını dile getirerek, "Arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gece gündüz, vardiya demeden günde 80-90 taneye yakın üretmeye çalışıyoruz ve başardık da bunu" diye konuştu.