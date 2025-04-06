Başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği!
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Eryaman'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michal Nalepa, 27. dakikada Metahan Mimaroğlu ve 39. dakikada Leo Gaucho'dan geldi.
SON 10 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte, bu sezon oynanan iki başkent derbisini de Gençlerbirliği kazanmış oldu. Gençlerbirliği, ligin ilk yarısında oynanan derbiyi de 1-0 kazanmıştı.
Ankaragücü son 10 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi. Ankaragücü diğer karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği ligdeki puanını 54'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 38 puan ile 16. sırada yer aldı.
Ligde sonraki haftada Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Pendikspor deplasmanında olacak.
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