Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden TOFAŞ'ın rakibi, İspanyol ekip Lenovo Tenerife oldu.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.
İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.
Kupadaki eşleşmeler şu şekilde:
BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)
Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)
Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)
U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)
İlgili Haberler
- Türkiye, 20.kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı
- Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu
- Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Letonya'da atmasaydı bugün burada olmazdık
Video Haberler
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de halk ekmek kapasitesi 250 bine çıkarıldı
- Erbaş: 90 bin cami en büyük hazine
- Stratejik Pusula, AB liderleri tarafından kabul edildi
- Aydın Şehir Tiyatrosu'ndan Tiyatro Günü özel pragramı
- Bilal Erdoğan'dan gitmek isteyen gençlere 'tavsiye'
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması
- Tecrübeli oyuncudan veda!
- AKP'den torba kanun açıklaması
- MHP'li belediye ve TÜGVA'ya kötü haber
- Türkiye, 'sıfır araç' satışında Avrupa'nın en gerisinde