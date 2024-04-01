Basketbol kralı LeBron James’in hayat hikayesi raflarda
Jeff Benedict’in ustalıkla kaleme aldığı LEBRON, basketbol ikonu LeBron James’i Akron Ohio’daki yoksul ve kimsesiz günlerinden küresel sahneye taşıyan azmini bugüne kadar hiç yer verilmemiş detaylarla aktarıyor. Bir oyundan çok daha fazlası; kendine inanmanın, zorluklarla mücadele etmenin ve sonunda kendi kaderini çizebilmenin gerçek bir kesiti.
Boyner Yayınları, 21. yüzyılın en iyi basketbol oyuncusu olan Lebron James’in ilham dolu başarı öyküsünü okurlarıyla buluşturuyor. Amerikan varoşlarında çok zor koşullarda yetişen bir çocuğun hem sporcu kişiliği hem de sosyopolitik duruşuyla adının tarihe yazılış öyküsünün kaleme alındığı LEBRON Amerikalı ünlü spor biyografi yazarı Jeff Benedict imzası taşıyor.
BİR SPORCUDAN FAZLASI
NBA şampiyonlukları, MVP’ler ve altın madalyalarla dolu muhteşem kariyerinin doruk noktasında olan Lebron James aynı zamanda, NBA’de de tüm zamanların en iyi skoreri. Aktif sporculuk hayatında milyarder olan ilk oyuncu ünvanına da sahip olan Lebron sadece bir basketbol efsanesi değil. Hollywood’da film ve televizyon şovu yapımcısı olmasının yanı sıra siyasi aktivizmle uğraşan, ırkçılık, sosyal adaletsizlik konusunda açık sözlü bir duruş sergileyen ve yardımsever kişiliğiyle toplumsal olaylara tepki vermekten çekinmeyen Lebron, hikayesi ve başarılarıyla ilham veriyor. LEBRON, tüm kitapçılarda ve online satış noktalarında okurla buluşuyor.
YAZAR HAKKINDA
Jeff Benedict, aralarında Tiger Woods (Armen Keteyian ile) ve The Dynasty'nin de bulunduğu on yedi kurgu dışı kitabıyla New York Times çok satanlar listesinde bir numaraya ulaşmıştır. Aynı zamanda televizyon ve film yapımcısı olan Jeff Benedict, Sports Illustrated ve Los Angeles Times için yazılar yazmaktadır.
KÜNYE
Yayın Koordinatörü: Zeynep Erkurt Çelik
İngilizceden Çeviren: Ali Atav
Redaksiyon: Aytaç Demirci
Son Okuma: Nezahat Arslan Palabıyık
Kapak Uyarlama: Ömer Faruk Yıldız
Sayfa Düzeni: Gelengül Erkara
Satış Fiyatı: 385 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!