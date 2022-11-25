Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin para ödülünde düzenleme
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) para ödülüne yeni düzenleme yapıldı.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) para ödülüne yeni düzenleme getirdi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, organizasyonda başarı durumuna göre, bu sezon şampiyon olacak takıma verilecek para ödülünün bir milyon avroyu geçebileceğini söyledi.
Fransız basınına konuşan Comninos, 2017'deki açılış sezonundan bu yana organizasyonun ekonomik yönden istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, "FIBA ve BCL'ye üç yıl önce katılan Amerikalı sponsorlarımız adına, organizasyonun konumundan memnunuz. Bence BCL, Avrupa basketboluna her zaman yön veren üç değeri uygulamaya devam ediyor. Birincisi, bu yıl 16 farklı ülkeden 32 takımla Avrupa çapında bir turnuvaya sahibiz. İkincisi, spor kriterlerine ve ulusal şampiyonalara saygı duyuyoruz. Üçüncüsü, tartışma konusu olmaya devam eden Avrupa kulüp müsabakalarının görünümünü geliştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.
Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sponsor desteğiyle turnuvaya katılan takımların alacağı ödül miktarını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Comninos, "Bu zamana kadar sporda alınan sonuçları yükseltmeyi amaçlayan yaklaşımımıza her zaman çok sadık kaldık ve sonunda kazanan takıma bir milyon avroluk bir çek sunduk. Bunu Kovid-19'la mücadele ettiğimiz iki sezonda da sürdürmeyi başardık. 2020 yılında formatı Sekizli Final'e geçirerek şampiyon ilan edebilen tek Avrupa turnuvası olduk. Bu sezon, dağıtılan nihai ödül miktarı yine aynı ancak dağıtım şeklimizi değiştirdik. Normal sezonda herkes için aynı olan garantili miktardan sonra, her kulüp kazandıkça ödül parası almaya devam edecek. Sezondaki tüm maçlarını kazanan bir takım, daha önce dağıtılan bir milyon avrodan daha fazla kazanacak. Böylece, her maçın önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik." ifadelerini kullandı.
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