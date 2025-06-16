Basketbol Süper Ligi'nde final zamanı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

FENERBAHÇE BEKO 22. KEZ FİNALDE

2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu haftaki final serisiyle birlikte 22. kez finallerde yer alacak. Kanarya, ligde 11 şampiyonluğun yanı sıra 10 kez de ikincilik yaşadı. Fenerbahçe Beko, pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 dışında son 10 sezonda 8. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı. Jasikevicius'un öğrencileri son şampiyonluğunu geçen yıl Anadolu Efes karşısında elde etti.

BEŞİKTAŞ ALIMPIJEVIC İLE ÇIKIŞ YAKALADI

Haziran 2023'te Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü olan Dusan Alimpijevic, ilk sezonunda siyah-beyazlılarla mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı. Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka, bu sezon ise özellikle ligin 2. yarısında elde ettiği 14 maçlık galibiyet serisiyle normal sezonu 2. tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Beşiktaş Fibabanka, finalde Fenerbahçe Beko'ya 104-81'lik skorla kaybetti. Sırp koç, ligde de takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.





İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

THY Euroleague'in yanı sıra Süper Lig'de de başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe Beko, 21'i üst üste olmak üzere normal sezonu 27 galibiyet, 3 mağlubiyetle lider tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 2-1'lik seriyle geçen sarı-lacivertliler, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Kanarya, rakibine maç vermeden seriyi 3-0'la noktaladı ve ilk finalist olarak adını yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise play-off çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar ilk 2 müsabakayı kazanarak yarı finale yükseldi. Bu turda son finalist Anadolu Efes ile kozlarını paylaşan Beşiktaş Fibabanka, evindeki ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Rakibinin sahasındaki mücadelelerde de aynı sonuçları alan Alimpijevic'in öğrencileri, seriyi Akatlar'a taşıdı. Son müsabakada 82-75'lik skorla parkeden galip ayrılan Beşiktaş Fibabanka, finale yükselen taraf oldu.

Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 13.68, siyah-beyazlılar da ise Jonah Mathews 15.03 sayı ortalamasıyla ön plana çıkıyor.





EZELİ RAKİPLER 8 YIL SONRA FİNALDE

İki ekip 8 yıl sonra Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2016-2017 sezonu play-off final serisinde eşleşen Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasında mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, seriyi 4-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş Fibabanka, ligde son şampiyonluğuna 2012 yılında ulaştı.

Play-off final serisinde program şöyle:

17 Haziran Salı

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar:

25 Haziran Çarşamba

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)