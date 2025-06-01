Cumhuriyet Gazetesi Logo
Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist belli oldu!

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist belli oldu!

1.06.2025 20:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist belli oldu!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Mersin Spor'u 84-81 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran takım oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı. 

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı. 

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Mersin Spor'u 92-71 mağlup etmişti. 

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

Anadolu Efes: Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 18-25

Devre: 38-52

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)

İlgili Konular: #anadolu efes #ING Basketbol Süper Ligi #Mersin Spor