Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor.

Ligde yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Cuma:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon, 26 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

FENERBAHÇE, 12 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 12 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı.

Ligde Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 şampiyonluk elde etti.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ, LİGDE 2 DEFA MUTLU SONA ULAŞTI

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 1974-1975 sezonunda 60 puanla ligi zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

ECZACIBAŞI, 8 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

1966-1967 sezonundan itibaren oynanmaya başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren şampiyon takım, play-off maçlarının ardından belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer defa, Muhafızgücü de bir kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kovid-19 salgını sebebiyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe Ülker

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 Fenerbahçe Doğuş

2018-2019 Anadolu Efes

2019-2020 Tamamlanamadı

2020-2021 Anadolu Efes

2021-2022 Fenerbahçe Beko

2022-2023 Anadolu Efes

2023-2024 Fenerbahçe Beko

2024-2025 Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu maçları, 13 farklı salonda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ve 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor da 2025-2026 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakiplerini ağırlayacak.

ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2025-2026 sezonunda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

ANADOLU EFES VE GALATASARAY, YİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE

Anadolu Efes ve Galatasaray MCT Technic, bu sezon da maçlarını yeni hizmete giren Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, geçen sezon olduğu gibi yine Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ GAİN, YENİ SEZONDA DA AKATLAR'DA

Beşiktaş GAİN, 2025-2026 sezonunda maçlarını Akatlar'da bulunan 2 bin 890 kişi kapasiteli Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon birçok derbide Sinan Erdem Spor Salonu ve Basketbol Gelişim Merkezi'ni tercih ederken, kalan karşılaşmalarda GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

GAİN Spor Kompleksi, 2 bin 500'er kişilik Gazanfer Bilge ve ENKA Spor Salonu'nun ardından 2 bin 890'la en düşük seyirci kapasitesine sahip salon konumunda bulunuyor.

TRABZONSPOR, HAYRİ GÜR'DE MAÇLARINA ÇIKACAK

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, maçlarını Hayri Gür Spor Salonu'nda oynayacak.

Bordo-mavili ekip, 7 bin 500 kişilik salonda sezon boyunca rakiplerini ağırlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu, ligde en yüksek kapasiteye sahip beşinci salon olarak göze çarpıyor.

EN AZ KAPASİTELİ SALONLAR GAZANFER BİLGE VE ENKA

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Gazanfer Bilge ile ENKA Spor Salonu, seyirci kapasitesi en düşük salonlar olarak dikkati çekiyor.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını oynayacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Aliağa Petkimspor'un iç sahadaki karşılaşmalarına çıkacağı ENKA Spor Salonu, 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

SİYAVUŞ'U, ÖRS VE ATAMAN TAKİP EDİYOR

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 sezonlarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996 ile 1996-1997'de de 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman, ligde 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı.

ERGİN ATAMAN 3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkati çekiyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık özlemine son vererek ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.

MAHMUTİ, ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon art arda ligde mutlu sona ulaştı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan başantrenörler oldu.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN YABANCI BAŞANTRENÖR OBRADOVİC

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp başantrenör, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE YABANCILARLA SEVİNDİ

Fenerbahçe, ligde son 10 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde de 2'şer şampiyonluk kazanan sarı-lacivertli takım, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

LİGDE 7 YABANCI BAŞANTRENÖR ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 de yabancı başantrenör şampiyonluk ipini göğüsledi.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010'da şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı.

ERMAN KUNTER'İN 153 SAYILIK REKORU

Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter, 153 sayıyla bir maçta en fazla skor üreten oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe'de forma giyen Kunter, 1988'de sarı-lacivertlilerin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda kaydettiği 81 sayıyla da bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kunter, 2009-2010 sezonunda Cholet'yi Fransa Birinci Basketbol Ligi şampiyonu yaparak da bir ilke imza attı. Erman Kunter, yabancı bir takımın başında lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk başantrenör oldu.

BUDANUR'UN REKORU

Türk basketbol tarihinde Beşiktaşlı Hüdai Budanur, kırılması güç bir rekora sahip.

1957 yılında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan İstanbul Ligi maçında Beşiktaş, İstanbul Karagücü'nü 110-56 yenerken, Budanur, siyah-beyazlıların 110 sayısını da tek başına kaydetti.

ANADOLU EFES'İN İLKLERİ

2011-2012 sezonunda ismini Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürerek, Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı olmayı başardı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde de üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren ilk Türk ekibi oldu.

Lacivert-beyazlılar, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmayı başardı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında finale çıkan ilk Türk temsilcisi konumunda da bulunuyor. 1993 yılında Avrupa Kulüpler Kupası'nda final oynayan lacivert-beyazlılar, Torino'da Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek ikincilikle yetindi.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK TÜRK EKİBİ

Sarı-lacivertli takım, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde Türk basketbolu adına büyük bir başarı elde etti.

Avrupa Ligi finalinde Olympiakos'u 80-64 yenen sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunda Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Basketbol Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

BİR NBA EKİBİNİ YENEN İLK TÜRK TAKIMI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bir NBA temsilcisini yenen ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertli ekip, "NBA Europe Live 2012" kapsamında 5 Ekim 2012'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup etti.

Fenerbahçe, ABD'de bir NBA takımını yenen ilk Türk takımı ünvanının da sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi Basketbol Dünya Turu 2015 kapsamında New York'taki Barclays Center'da 6 Ekim 2015'te karşılaştığı Brooklyn Nets'i 101-96 yendi.

NBA'DEKİ İLK TÜRK MİRSAD TÜRKCAN

Mirsad Türkcan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

1998 yılında ilk kez Houston Rockets'a transfer olan Mirsad, NBA'de fazla forma şansı bulamadı.

2001-2002 sezonunda CSKA Moskova takımında forma giyen Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker'in 3 Ocak 2008'de deplasmanda İtalya'nın Lottomatica Roma ile yaptığı maçta bin ribaunt barajını aşarak, Avrupa Ligi tarihine geçti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde bin ribaunda ulaşan ilk oyuncu olan Mirsad, Lottomatica Roma karşısında 13 ribaunt alarak, toplam ribaunt sayısını 1007'ye taşıdı.

NBA'DE EN FAZLA OYNAYAN TÜRK OYUNCU HİDAYET TÜRKOĞLU

NBA'de en fazla oynayan Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu oldu.

Sacramento Kings tarafından 2000 yılında draft edilen Türkoğlu, aralıksız 15 yıl boyunca NBA'de forma giyerek Türk basketbol tarihine geçti.

NBA'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK OYUNCU MEHMET OKUR

Detroit Pistons ile 2003-2004 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Mehmet Okur, NBA'de bu başarıya ulaşan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

Mehmet Okur, ayrıca Batı Konferansı'nda All-Star seçilen ancak sakatlığı nedeniyle oynayamayan Allen Iverson'ın yerine kadroya girerek, NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk olarak da adını tarihe yazdırdı. Las Vegas'taki Thomas Mack Arena'da 18 Şubat 2007'de yapılan müsabakada Mehmet, süre bulduğu 14 dakika 43 saniyede 4 sayı attı, 2 ribaunt aldı ve bir de asist yaptı.

Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu ise 18 yıl sonra Alperen Şengün oldu. 23 yaşındaki milli basketbolcu, ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliği yaptığı All-Star maçında 4 dakika süre alırken, 4 sayı ve 1 ribaunt üretti.

İLK AVRUPALI GRANİT

Avrupa'ya transfer olan ilk Türk basketbolcu Yalçın Granit oldu. Granit, Fransa'nın Racing Paris takımında oynadı.

2000-2001 sezonunda AEK'nın kadrosuna kattığı İbrahim Kutluay ise ilk kez bir Yunanistan takımına transfer olan Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

2001-2002 sezonunda Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Kutluay, bu kupayı kaldıran ilk Türk basketbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

2007 yılında İspanya ekibi Real Madrid ile ULEB Kupası'nı kazanan Kerem Tunçeri de ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Türk basketbolcu ünvanının sahibi oldu.

NBA EKİBİYLE MAÇ YAPAN İLK TÜRK TAKIMI ANADOLU EFES

Anadolu Efes, bir NBA ekibiyle maç yapan ilk Türk takımı oldu.

NBA'in davetlisi olarak 2006 yılında ABD'ye giden lacivert-beyazlılar, 11 Ekim 2006'da Denver Nuggets ile yaptığı hazırlık maçıyla, bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk ekibi ünvanını aldı. Anadolu Efes, bir NBA ekibi ile ikinci hazırlık müsabakasını ise 13 Ekim 2006'da Golden State Warriors ile oynadı.

TÜRKİYE'DE MAÇ YAPAN İLK NBA TAKIMI MİNNESOTA TİMBERWOLVES

NBA ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliğinin (ULEB) yaptığı anlaşma gereği İstanbul'a gelen NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, 6 Ekim 2007'de Anadolu Efes ile özel maç yaptı.

EA Sports'un organizasyonu "NBA Europe Live Tour 2007" kapsamında çeşitli etkinliklerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen ve burada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Minnesota Timberwolves'un Anadolu Efes ile yaptığı maçla ilk kez bir NBA takımı Türkiye'de sahneye çıktı.

Anadolu Efes de Türkiye'de bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk takımı ünvanını aldı.

RECEP ANKARALI TARİHE GEÇTİ

Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasındaki karşılaşmada görev yapan Türk hakem Recep Ankaralı, tarihe geçti.

Ankaralı, bir NBA takımının maçında görev yapan ilk Türk hakem oldu. ABD'den gelen NBA hakemleri Jack Nies ve Luis Grillo, Recep Ankaralı ile karşılaşmayı yönetti.

TÜRK BASKETBOLUNDA DİĞER İLK VE REKORLAR

Türkiye ilk kez 1949 yılında Kahire'deki Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

1951 yılında 7. Avrupa Şampiyonası'nda Türk hakem İzzettin Somer, final maçını yöneterek bu alanda bir ilke imza attı.

1959 yılında Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

1961 yılında Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 2 maçta da yenerek, Avrupa kupalarında tur atlayan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

1980 yılında Eczacıbaşı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk Türk ekibi oldu.

Efe Aydan, 1981 yılında Avrupa Karması'na seçilen ilk Türk oyuncu oldu.

Emir Turam, ABD'de Evansville Üniversitesi takımıyla NCAA play-off'larında oynayan ilk Türk oyuncu oldu.

Uluslararası alanda ilk milli maç, 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile yapıldı. Türkiye, Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan mücadeleyi 49-12 kazandı.

Uluslararası alanda ilk resmi maç, Şili ile 7 Ağustos 1936'da oynandı. Türkiye, Berlin Olimpiyatları'nda yapılan karşılaşmada sahadan 30-16 mağlup ayrıldı.

1956 yılında yapılan ilk gençler Türkiye birinciliğini Fenerbahçe kazandı.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'na ilk kez Sofya'da 1960 yılında katıldı. Ay-yıldızlılar, 1981 yılında Balkan şampiyonu oldu.

Levent Topsakal, Türkiye-İrlanda yıldız milli maçında 78 sayı atarak, milli formayla bir maçta en çok sayı atan oyuncu ünvanını aldı.

2001 yılında Türkiye'de yapılan 32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım ilk kez Avrupa ikinciliğini elde etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2002 yılında ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti ve 9. oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de 2010 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinde ilk kez dünya ikincisi ünvanını aldı.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu. A Milli Takım, turnuvada ikinci kez gümüş madalya kazandı.