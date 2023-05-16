Basketbol Süper Ligi'nde 5 takım Ege Bölgesi'ni temsil edecek

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:41

Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda toplamda 5 takım, Ege Bölgesi için formalarını terletecek.

51 SEZONDUR MÜCADELE EDİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek olan 16 takımın 5'i Ege temsilcisi olacak. Pınar Karşıyaka, 1966 yılında Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligde 51 sezondur mücadele ederek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra en uzun süre Süper Lig'de yer alan ekip konumunda. Ligde 1987 ve 2015 yıllarında 2 şampiyonluğu bulunan Kaf-Kaf bu sezon da play-off'a ilk 4 sıradan girmeyi garantiledi.

LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİLER

Geçen hafta oynanan maçlar sonucunda Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü yılında, Süper Lig'deki ilk Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 3'üncü senesinde ligde kalmayı garantiledi. Süper Lig'de bu sezon ilk yılını geçirip Manisa'nın da bu ligde tarihteki ilk takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor da kümede kalmayı önceki hafta başardı.

İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANARAK SÜPER LİG'E ULAŞTI

Henüz 2 yıl önce kurulan Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor ise üst üste 2 şampiyonlukla bekleme yapmadan Süper Lig'e ulaştı.Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu önceki hafta garantileyen Bodrum ekibi, pazar günü Finalspor'u ağırlayacağı son maçta kupasına kavuşup seneye Süper Lig'de yer alacak. Çağdaş Bodrum ligdeki ilk Bodrum ekibi olacak.