FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca seçildi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Galatasaray Nef forması giyen Sadık Emir Kabaca oldu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:20
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca seçildi
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Galatasaray Nef'in başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. 

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi.

22 yaşındaki basketbolcu bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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