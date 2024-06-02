Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 22:56

Güncelleme: 02.06.2024 - 22:56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 97-90 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0 kazanarak, finale çıkan ilk takım oldu.

Pınar Karşıyaka'nın 5 dakikasını 12-11 önde geçtiği ilk periyotta üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, Larkin'in 12, Doğuş'un 9 sayı ürettiği periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vitto Brown ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 27-26 öne geçen ev sahibi ekip karşısında Larkin, Willis ve Beubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikayı 9 sayı farkla 37-28 önde geçti. Farkı 11 sayıyaya (39-28) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı 12 sayıya (54-42) yükselten Anadolu Efes karşısında Pınar Karşıyaka, farkı eritmeyi başardı. Son dakikaya 67-65 önde giren Anadolu Efes, periyodu 72-67 önde tamamladı.

Son periyodun başında Kenan Sipahi'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren (70-72) rakibine, 5-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes 33. dakikayı 80-75 üstün geçti. Son 2 dakikaya 88-84 üstün giren Anadolu Efes, müsabakadan 97-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 28 sayı 6 asist, Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 28 sayı 7 asistle mücadele etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 14, McCollum 28, Martin 16, Vitto Brown 17, Furkan Haltalı 8, Jaylon Brown 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 28, Doğuş Özdemiroğlu 16, Clyburn 19, Oturu 5, Ercan Osmani, Beaubois 11, Erkan Yılmaz 5, Willis 13

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-48

3. Periyot: 67-72

ANDOLU EFES 27. KEZ FİNAL OYNAYACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belirleneceği play-off'un yarı final serisinde Karşıyaka'yı 3-0 yenerek finale yükselen Anadolu Efes, play-off tarihinde 27. kez final oynayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u her iki maçta da yenerek yarı finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti. Geçen sezon finalde mağlup ettiği rakibini serinin 3 maçında da yenen Anadolu Efes, adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet serisinin galibi olacak.

Bu sezona kadar ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, bu şampiyonluklarının 14'ünü play-off'ta yaşadı. 1983-1984 sezonundan bu yana 40. defa oynanan play-off'ta 27. kez finale yükselen Anadolu Efes, daha önceki 26 finalin 14'ünü kazanırken, 12'sini kaybetti.

Lacivert-beyazlı ekip, play-off'ta final oynadığı 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamlamıştı.

Anadolu Efes finale yükseldiği 1985-1986, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016 ve 2021-2022'de ise ikincilikle yetinmişti.