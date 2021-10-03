Basketbolda alkışlar Mersin'e

03 Ekim 2021 Pazar, 16:26

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda mücadele ettiği tüm maçlarda namağlup olarak şampiyonluk kupasını evine getirdi.



Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi’nde mücadele eden GSK Kadın Basketbol Takımı, 26 Eylül-2 Ekim arasında Ankara’da gerçekleşen Federasyon Kupası’ndaki ilk karşılaşmada HDI Yalova VİP karşısında 69-57’lik skorla galip gelmişti. Ligin iddialı takımları arasında yer alan Emlak Konut karşısında da iyi savunma yapan Mersin GSK, karşılaşmayı 51-50 skorla kazanmıştı.



D Grubu’nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Mersin ekibi, çeyrek finalde Urla Belediyesi, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim karşılaşmalarını kazanarak finale kaldı.



İyi oyununu tüm maçlarda ortaya koyan Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut ile eşleştiği final maçında ise 69-66’lık skorla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

