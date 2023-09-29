Basketbolda sezonun ilk maçı Manisa'nın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 21:21
Basketbolda sezonun ilk maçı Manisa'nın!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 skorla kazandı.


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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Bahçeşehir Koleji Manisa Büyükşehir Belediyespor

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