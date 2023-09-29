Basketbolda sezonun ilk maçı Manisa'nın!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı.
Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 skorla kazandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Mülteci parası İslami oyunlara
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak