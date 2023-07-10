Başpehlivan Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:19

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da doğdu. Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da doğdu. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

YUSUF CAN ZEYBEK EVLİ Mİ?

Yusuf Can Zeybek, milli güreşçi Sümeyye Sezer Zeybek ile evli. Çiftin Alparslan Atilla isimli bir oğulları var.

YUSUF CAN ZEYBEK BAŞPEHLİVAN OLDU

2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kaşı açılan Yusuf Can Zeybek'e müdahale için sağlık ekipleri çayıra çağrıldı. Müdahale sırasında kısa süre duran güreş yeniden başladı. Müsabakanın 23. dakikasında İsmail Balaban'ın kasnaktan rakibinin bacağını yakalaması heyecanı yükseltti ancak Yusuf Can Zeybek'in atağı bertaraf etmesiyle güreş normal seyrine döndü.

Normal sürenin bitimine on dakika kala Yusuf Can Zeybek'e pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi. Bu karardan sonra güreş biraz daha hareketlense de 40 dakikalık normal sürede yeniş çıkmaması nedeniyle "altın puan" da denilen puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Güreşe başlamadan başpehlivanların birbirine sarılmaları seyirciden büyük alkış aldı.

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK ALTIN KEMERİ KUŞANDI

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, altın kemerini kuşandı.

Final güreşleri ardından şeref tribünü önündeki podyumda ödül töreni düzenlendi.

Başpehlivanlık boyunda birinci olan Yusuf Can Zeybek, ikinci İsmail Balaban, üçüncüler Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşil Yeşil podyuma davet edildi.

Başpehlivanların kupa ile madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından takdim edildi. Bakan Bak, başpehlivan Zeybek'in altın kemerini de taktı.

Diğer boylarda dereceye giren pehlivanların ödülleri Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ile Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK, HAMAM GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak kent merkezine geldi.