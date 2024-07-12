Başvuru süreci sona erdi: TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu, olağan seçimli mali genel kurulda yapılacak başkanlık seçimi için adaylık başvuru sürecinin sona erdiğini açıkladı. Açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı'nın yeterlilik şartlarını sağladığı belirtildi.
TFF, internet sitesi üzerinden 18 Temmuz'da yapılacak olağan seçimli mali genel kurula ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, yapılacak başkanlık seçimi için başvuru sürecinin sona erdiği belirtildi.
Adaylığı kabul edilen isimlerden Servet Yardımcı, başkanlık seçiminden çekildiğini açıklamıştı.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;
- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI
TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir."
Spor Haberleri
- Bodrum FK'dan stadyum açıklaması
- Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
- TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
- Gabriel Paulista'dan taraftara mesaj
- Fenerbahçe, Cenk Tosun ile anlaştı!
- Transfer talimatında değişiklik!
- Erdal Alkış kimdir?
- İlk 100'de 4 Türk ekibi!
- Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı!
- Appindangoye'den Süper Lig mesajı
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- En uyuşuk burçlar hangileridir?
- Yandı, bitti, kül oldu
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!