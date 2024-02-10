Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i sahadan sildi!

Almanya Bundesliga'da haftanın maçında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:41
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i sahadan sildi!
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Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong attı.

Bayern Münih'te Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, ilk 11'de başladığı maçta 81 dakika sahada kaldı.

Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, Bayern Münih galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü. Leverkusen, bu sezon 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 55'e yükseltti. Bayern Münih, 50 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanına gidecek. Bayern Münih, Bochum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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