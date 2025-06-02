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Bayer Leverkusen'den 130 milyon Euro'luk teklife ret!

Bayer Leverkusen'den 130 milyon Euro'luk teklife ret!

2.06.2025 16:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Bayer Leverkusen'den 130 milyon Euro'luk teklife ret!

Bayer Leverkusen'in Liverpool'un Florian Wirtz için yaptığı 130 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği ve Alman oyuncu için 150 milyon Euro istediği iddia edildi.

Bayer Leverkusen ve Liverpool arasında Florian Wirtz transferi için yapılan görüşmeler devam ediyor.

130 MİLYON EURO'YA RET

Liverpool, Alman yıldız için geçtiğimiz günlerde bonuslarla birlikte 130 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

Bild'de yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki futbolcusu için Liverpool'dan gelen 130 milyon Euro'luk bu teklifi kabul etmedi.

Alman ekibi, Florian Wirtz için 150 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.


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