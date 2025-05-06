Florian Wirtz'ten transfer kararı: Avrupa devleri peşinde!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Florian Wirtz'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine karar verdiği iddia edildi.
Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in geleceği için Bayern Münih iddiaları güçlenmeye başladı.
Fransız basınından L'Equipe, önceki günlerde Bayern Münih'in Alman yıldız için toplam 250 milyon Euro'luk transfer teklifini gözden çıkardığını duyurmuştu.
TRANSFER KARARINI VERDİ
22 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez Bild'den yeni bir iddia gündeme geldi.
Bild'de yer alan habere göre, Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.
ALONSO İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Florian Wirtz'in Bayern Münih'e gitmek istediğini Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya ilettiği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 140 milyon Euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
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