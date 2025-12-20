Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayer Leverkusen'den deplasmanda kritik 3 puan!

Bayer Leverkusen'den deplasmanda kritik 3 puan!

20.12.2025 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayer Leverkusen'den deplasmanda kritik 3 puan!

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayer Leverkusen, Leipzig'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.

Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 40'ta Martin Terrier, 44'te Patric Schick ve 90+6'da Montrell Culbreath kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 29 puanda kalırken Bayer Leverkusen de puanını 29'a yükseltti.

Leipzig, Bundesliga'nın 16. haftasında St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #RB Leipzig #Bundesliga #Bayer Levkerusen

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen'den Manchester City'ye kendi sahasında darbe!
Bayer Leverkusen'den Manchester City'ye kendi sahasında darbe! Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
Bayer Leverkusen sahasında gol oldu yağdı!
Bayer Leverkusen sahasında gol oldu yağdı! Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'i 6-0 mağlup etti.
Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'i üzdü!
Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'i üzdü! Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.