8.11.2025 19:53:00
Cumhuriyet Spor
Bayer Leverkusen sahasında gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'i 6-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Bayer Leverkusen, 6-0'lık skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 2 ve 22'de Patrik Schick, 16'da Jonas Hofmann, 27'de Ernest Poku ve 45+1 ile 53. dakikalarda Ibrahim Maza attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 20 yaptı. Heidenheim, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Leverkusen, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

